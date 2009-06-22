Чи можливі розвал коаліції і дострокові вибори - експерти

Політичні експерти вважають можливим, але малоймовірним сценарій, згідно з яким реалізуються спроби розвалити коаліцію у Верховній Раді, а відтак буде прийнято рішення про проведення дострокових парламентських виборів.

Про це вони сказали у коментарі Центру політичного консалтингу, який звернувся до експертів та аналітиків з проханням спрогнозувати, за якими сценаріями може розвиватись нинішня політична ситуація в Україні.

На думку політичного аналітика Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимира ГОРБАЧА , так чи інакше виходом з політичного глухого кута основні політичні гравці бачать проведення виборчої кампанії. “Різниця у тому, яку виборчу кампанію вони бачать першою: президентську строкову чи парламентську дострокову. Боротьба політичних дискурсів зводиться до того, які вибори зараз треба провести раніше”, - зазначив експерт. Він зауважив, що “зараз у БЮТ спостерігається послідовне і постійне падіння рейтингів, відповідно ПР і Президент є політичними опонентами кандидата в президента ТИМОШЕНКО і вони не можуть не розуміти, що дострокові вибори зменшать політичний капітал їхнього головного опонента”. За таких умов, на думку політолога, “БЮТ набере менше голосів і одержить менше мандатів у парламенті”. “Відповідно, для Юлії ТИМОШЕНКО ці дострокові вибори є дуже невигідними, оскільки вона на етапі падіння електоральної підтримки і сподівається осідлати нову електоральну хвилю, яка знову винесе її нагору. Тобто єдиним способом для неї отримати політичну перемогу – це участь у президентській кампанії та перемога в ній”. Тому, додав експерт, “будуть чи не будуть ці дострокові вибори залежатиме так само і від позиції уряду і самої ТИМОШЕНКО”. При цьому він нагадав, що “минулої осені уряду вдалося заблокувати проведення дострокових парламентських виборів через такий технологічний прийом, як невиділення грошей з бюджету на проведення цієї кампанії”. Він припустив, що “зараз без усунення ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра не можливо провести дострокові парламентські вибори”. “Тому і з’являється ініціатива щодо ліквідації коаліції і відставки уряду, а потім вже з’являється можливість виділити кошти. Так може бути, але це достатньо довгий і технологічно важкий процес”, - вважає політолог. В.ГОРБАЧ припускає, що “першими все ж таки будуть вибори Президента України, але вже після того у парламенті буде створено нову коаліцію, або проведено дострокові парламентські вибори, які можуть збігтися в часі з місцевими виборами».

Натомість президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ не виключає, що розвал коаліції і проведення дострокових виборів - це можливий сценарій, але ймовірність його реалізації не дуже велика. Він переконаний, що для того, “щоб провести зараз парламентські вибори, потрібна згода принаймні трьох політичних суб’єктів – БЮТ, ПР і безпосередньо Президента, який буде видавати указ”. “На сьогодні я бачу лише якусь психологічну атаку, бачу якесь вивчення ситуації, але не бачу твердих намірів провести дострокові парламентські вибори. На моє глибоке переконання, якщо зацікавлені тільки два політичні суб’єкти з трьох, то провести такі вибори неможливо”, - упевнений І.ЖДАНОВ.

Він припускає, що “навіть якщо буде рішення «Нашої України», треба подумати, які будуть політичні наслідки, адже частина депутатів від фракції НС-НУ зараз вже не орієнтується ні на «Нашу Україну», ні на діючого Президента, і саме вони входять до коаліції”. На його думку, для того, щоб вийти з коаліції, замало рішення з’їзду «Нашої України», мало рішення політради «Нашої України». “Справа в тому, що «Наша Україна» хоча і потужний, але один з дев’яти учасників блоку, по-друге, рішення ухвалюють депутати, які входять до фракції, а їх має бути не менше 37”, - зазначив І.ЖДАНОВ і додав, що “не слід забувати, що політична вага Президента знижується, тому є певні проблеми з реалізацією його сценарію”. Що ж до ПР, то експерт не бачить “великої зацікавленості цієї політичної сили в реалізації такого сценарію”. Тому ,на думку експерта такий варіант можливий, проте малоймовірний.

У свою чергу директор Центру "Третій сектор" Андрій ЗОЛОТАРЬОВ зазначив, що «по-перше, нервова реакція ЛИТВИНА свідчить про те, що диму без полум’я не буває і такі сценарні розробки існують. По-друге, casus belli (привід для війни) дав сам БЮТ, коли проводив сепаратні переговори з ПР, не повідомивши про це інших членів коаліції”.

Що стосується подальших сценаріїв, то політолог назва декілька їх варіантів. “Основний – до парламентських виборів восени президентська сторона не готова, тобто той стан, у якому зараз знаходиться «Наша Україна», не дозволяє їй ефективно брати участь у парламентській кампанії”, - припустив експерт. Він зауважив, що “з урахуванням того, що задекларовано ребрендинг та оновлення «Нашої України», то підготовка до виборчої кампанії займе чимало часу”.

“Інше питання в тому, що «підвісити» прем’єра в цій ситуації було б достатньо ефективним ходом з урахуванням того, що прем’єр прагне провести вибори якомога раніше”, - вважає А.ЗОЛОТАРЬОВ. Він вважає, що “Ю.ТИМОШЕНКО розуміє, що кожен місяць обертається черговим падінням рейтингів і до січня ситуація для неї може бути катастрофічною”. Тому, на думку експерта “такій хід – вибори не проводити, коаліцію поставити під сумнів, делегітимізувати її – був би найбільш реальним варіантом у цій ситуації”.

За словами директора соціально-економічних програм Центру політичного консалтингу Олега КИЛИМНИКА, дійсно, на сьогоднішній день чимало низових партійних організацій “Нашої України” вимагають офіційно розірвати політичний союз з БЮТ та вийти з коаліції. При цьому він не виключає, що саме таким може бути і одне з рішень з’їзду партії «Наша Україна» на цьому тижні. “Більше того, там може бути підтримане питання і щодо відставки міністрів-нашоукраїнців з уряду”, - припустив експерт.

У той же час, на його думку, “говорити про те, що потенційне рішення з’їзду «Нашої України» матиме юридичні наслідки, сьогодні важко, адже рішення про вихід з коаліції повинні будуть ухвалити понад 50% депутатів фракції НУ-НС в парламенті”. За його даними, “таких голосів, судячи з усього, ще немає”. “Іншими словами, сьогодні будь-які заяви окремих депутатів чи партійних організацій – це швидше за все гра м’язами та інформаційна розминка. Щодо самої коаліції, то заяви окремих депутатів про їх бажання з неї вийти ситуацію жодним чином не змінять. Адже де-факто коаліції і так не існує. Усі результативні голосування сьогодні забезпечуються завдяки голосам фракцій, які в коаліцію не входять”, - зауважив О.КИЛИМНИК.

Він висловив переконання, що дострокові вибори парламенту до виборів президента не відбудуться. В тому числі, за його словами, “і через можливість правового оскарження указу президента і юридичного блокування виборчих процедур однією з політичних сил, як це вже було наприкінці минулого року”. “Але для того, щоб поставити остаточну крапку в цьому питанні і почати готуватися до президентських, а не парламентських виборів, депутатам треба якнайшвидше зробити одну річ – призначити дату виборів Президента. Як відомо, відповідно до ст. 90 Конституції України Президент втрачає право на розпуск парламенту за півроку до дати виборів. А це означає, що не пізніше ніж з середини липня розмови про перевибори парламенту втратять будь-який сенс», - наголосив аналітик.

Як зазначив директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК, для того, щоб офіційно відбувся розвал коаліції, за місяць мають бути подані відповідні заяви від фракцій, зокрема від Блоку Литвина чи від НУ-НС. “У випадку НУ-НС це практично неможливо, оскільки є фракція і є партія, які діють окремо і не мають узгодженої позиції всередині фракції. Блок Литвина зараз балансує і теж навряд чи вийде з коаліції”, - вважає експерт.

На його думку, “є ще один сценарій – це добровільна відставка міністрів за квотою «Нашої України» і визнання уряду недієздатним”. “Таким чином відбувся би розпуск нинішнього уряду і спроба призначити новий, який би не підтримав парламент. Це би призвело до розпаду коаліції і тоді вже можливе проведення дострокових парламентських виборів”, - припустив він. Проте, додав В.КУЛИК, “всі ці сценарії межують із законністю, оскільки є багато підводних каменів і рішень, які можуть бути ухвалені в цьому напрямку тим же Конституційним судом”. “Тобто, якщо є політична воля, то є шанс провести дострокові парламентські вибори до президентських, але, на жаль, я не бачу такої політичної волі у керівництва нашої країни», - підкреслив В.КУЛИК.