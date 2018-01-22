Тука пояснив, які документи "ЛДНР" Україна визнаватиме за новим законом про деокупацію

За новим законом про реінтеграцію Донбасу Україною визнаються два документи, які надаються так званою "владою" ОРДЛО, – це документи про факти народження і факти смерті.

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Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Для мене найбільш неочікувано, що цим законом визнали єдині документи, які надаються так званою "владою" ОРДЛО, – це документи про факти народження і факти смерті, бо ми півроку витратили часу для того, щоб разом із МОЗ з залученням Червоного Хреста розробити механізм, яким чином можна ці документи в законодавче поле України імплементувати. Бо, на жаль, дуже невелика частина батьків, діти яких народжуються на окупованій території, звертаються до єдиного можливого на сьогоднішній день шляху – це визнання факту народження дитини через судові позови. І тому, чесно кажучи, ми втрачаємо величезну кількість наших громадян новонароджених, як громадян України", – відзначив Тука.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Законом відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам, покладається на Російську Федерацію.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

Того ж дня в МЗС РФ назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни».