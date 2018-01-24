В Україні під виглядом реконструкції подій Другої світової війни з 2012 року готували російських агентів - Парубій

У південно-східних областях України від 2012 року російські спецслужби формували агентурну мережу РФ.

Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту в Оболонському районному суді Києва у справі позбавленого звання президента України Віктора Януковича, передає ТСН.

"Як стало мені відомо під час перебування у Луганську, де я вів переговори, в тому числі з бойовиками, мені стало відомо, що вже від 2012 року на території України, особливо у південно-східних областях формувалася мережа контрольованих російськими спецслужбами організацій, які під виглядом реконструкторів Другої світової війни насправді готували кадри і мали детальний план захоплення місцевих адміністрацій, місцевих органів влади і відповідно підготовки до введення російських військ", - наголосив він.

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За словами Парубія, така мережа існувала в Донецьку, Луганську, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

"Як мені стало відомо пізніше, всі групи навіть не були між собою знайомі, вони прямо виходили на керівництво російських спецслужб і координувалися з ними, і власне активізація цих груп відбувалася тільки за вказівкою Росії, російських спецслужб", - додав він.

Як відомо, голова Верховної Ради України, який в часи Революції гідності був комендантом Майдану, заявив, що після втечі екс-президента України Віктора Януковича очікували нападу Росії з усіх напрямків.