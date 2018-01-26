Україна та США відновлять роботу комісії зі стратегічного партнерства – Порошенко

Засідання комісії відбудеться в березні 2018 року, будуть сформовані декілька груп, де будуть обговорюватись, в тому числі, подальші українські реформи.

Україна та США відновлять роботу спільної комісії зі стратегічного партнерства.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив сьогодні журналістам в Давосі (Швейцарія).

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«Сьогодні домовилися про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства. У березні відбудеться 10 років, як вона була заснована. Дуже давно не було засідань, і в березні ця комісія відбудеться», - заявив він.

За словами президента, будуть сформовані декілька груп, де будуть обговорюватись, в тому числі, подальші українські реформи.

«Нам це надзвичайно потрібно. Україна може запрошувати відповідних експертів для надання ними експертної допомоги, і ми надзвичайно задоволені цією співпрацею», - додав Порошенко.

Нагадаємо, 24 січня українська делегація на чолі з президентом України Петром Порошенком почала офіційний візит у Давосі, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі.

Довідка УНІАН. Всесвітній економічний форум у Давосі - це найбільший економічний форум, де, починаючи з 1971 року, політики, економісти та бізнесмени з десятків країн обговорюють вирішення нагальних проблем світової економіки і обмінюються досвідом. Цього року у форумі візьмуть участь 3000 учасників зі 119 країн світу.