Ющенко до Тимошенко: «Ваші однопартійці вбивають людей»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує провести засідання Ради національної безпеки й оборони, на якому буде розглянуто дії міліції, прокуратури та СБУ при розслідуванні справи про вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з головою СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ, заступником генерального прокурора України Віктором КУДРЯВЦЕВИМ та першим заступником керівника МВС Михайлом КЛЮЄВИМ з приводу розслідування цього вбивства.

Таке засідання РНБО Президент планує провести через 7 днів.

«На моє глибоке переконання, уроки, які треба зробити з цієї ситуації, повинні базуватися на тому, що вбивство Валерія Олійника - це є приклад того, як партійна модель формування влади, як партійний принцип формування правоохоронних органів приводить до того, що ми маємо унікальні витоки бандитизму, злочинності і корупції в цих органах», - сказав Президент на зустрічі.

«Доки партійці будуть призначатися прокурором чи міністром, будь-де, будь-якого статусу чи рівня, доки цей партієць у статусі народного депутата матиме за законом депутатську недоторканність, ми корупцію ніколи не подолаємо», - заявив він.

Глава держави також звернувся до народних депутатів та персонально до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО із закликом підтримати його пропозицію, з якою він має намір вкотре звернутися до українського парламенту щодо скасування депутатської недоторканності.

«Прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО підписала коаліційну угоду, де чорним по білому було взято на себе зобов`язання підтримати ідею зняття депутатської недоторканності. Сьогодні у Вас, Юліє Володимирівно, більшість в українському парламенті. Сьогодні Ваші однопартійці вбивають людей. Якщо Ви на стороні українського закону, якщо Ви об`єднані виборчим зобов`язанням, я переконаний, Ви підтримаєте мою ініціативу щодо скасування депутатської недоторканності», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що з таким самим проханням звертається і до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, який разом зі своєю політичною силою значною мірою може допомогти у прийнятті цього принципового рішення.

Глава держави також звернув увагу опозиції, що її голос зараз також дуже важливий для того, щоб в Україні запанував закон.

«Я звертаюся до суспільства. Скільки треба, щоб ще загинуло людей від рук злочинців у владі, щоб ми сформували громадську нетерпимість щодо існування депутатської недоторканності? Я шукаю підтримки в цьому питанні і сподіваюся на голос людей», - сказав Президент.

Як повідомлялося , 53-річний В.Олійник загинув у результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня.