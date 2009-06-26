Тимошенко називає популізмом голосування Партії регіонів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає популізмом голосування фракції Партії регіонів за збільшення мінімальної зарплати, оскільки таке підвищення не забезпечене фінансовими ресурсами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції у Львові.

Вона наголосила, що фракція БЮТ не голосувала за відповідний законопроект, оскільки немає коштів для його реалізації.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що з наближенням дати президентських виборів парламент активізує роботу з ухвалення популістських рішень.

«Думаю, буде ухвалено незліченну кількість популістських законів, які під час кризи не можуть бути забезпечені фінансово», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, бізнесмени – члени Партії регіонів на 30-40% знизили зарплати працівникам своїх підприємств.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо розмірів прожиткового мінімуму і розміру мінімальної заробітної плати).

Не голосувала у повному складі фракція БЮТ.

Даним законопроектом передбачається затвердити на 2009 рік прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць у розмірі 808 грн., з 1 жовтня – 848 грн., та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – з 1 липня 727 грн., з 1 жовтня – 764 грн.; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 930 грн., з 1 жовтня – 987 грн.; працездатних осіб: з 1 липня – 860 грн., з 1 жовтня – 900 грн.; осіб, які втратили працездатність: з 1 липня – 644 грн., з 1 жовтня – 674 грн.

Також законопроектом передбачено встановити з 1 липня 2009 року розмір мінімальної зарплати 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн. та з 1 грудня – 900 грн. на місяць.