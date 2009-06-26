Литвин остаточно вирішив іти у Президенти

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прийняв остаточне рішення балотуватися на посаду Президента України.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина», опублікованому сьогодні.

“Офіційна заява з цього приводу буде зроблена днями”, - зазначив В.ЛИТВИН.

“До прийняття важливого рішення мене підштовхнуло те, що я переконався ще раз: політичні важкоатлети не хочуть вести серйозну розмову і серйозну роботу. Я не хочу бути волаючим у пустелі, а апелюватиму, як і раніше, виключно до людей. Інакше Україна буде віднесена до держав, які не відбулися. Я категорично проти цього і зроблю все, щоб цього не допустити”, - пояснив своє рішення голова парламенту.

Також В.ЛИТВИН висловив переконання в своїй перемозі на президентських виборах: «У мене ніколи навіть не виникало думки брати участь виключно заради участі. Мої рішення завжди орієнтовані на результат. По-іншому ніколи не було».