Партія регіонів погрожує не відпустити Раду на канікули

Партія регіонів заявляє, що Верховна Рада не піде на канікули, доки не змусить уряд допомогти найбіднішим.

Про це наголошується у заяві Партії регіонів, розміщеній на офіційному сайті парті.

Зокрема, Партія регіонів заявляє, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО “намагається звичним їй засобом демагогії заговорити вимогу Партії регіонів про негайне, вже з 1 липня підвищення заробітної платні на 200 грн. найбіднішим людям і пенсіонерам”. У цьому контексті Партія регіонів наголошує: “Парламент не піде на канікули доти, доки не змусить уряд допомогти найбіднішим”.

Водночас у заяві наголошується: “У відповідь на твердження Ю.ТИМОШЕНКО про те, що, мовляв, “регіонали” на своїх підприємствах зменшують зарплати, а уряд – змушують збільшувати, заявляємо чітко і однозначно: на жодному підприємстві, яке належить “регіоналам”, нема такої жебрацької зарплати, до якої довела Ю.ТИМОШЕНКО українську освітню та медичну галузь”.

При цьому Партія регіонів заявляє, що якщо нинішній уряд хоче довести рівень зарплат у бюджетній сфері до тієї, яка є на приватних підприємствах, що належать представникам їхньої партії, “то доведеться піднімати заробітну платню не на 200 грн., а втричі, а то й в чотири рази”.