Ющенко сьогодні проведе РНБО

Сьогодні о 12.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на засіданні планується розглянути питання: про ситуацію в сфері залізничного транспорту; про звіт Кабінету міністрів України щодо результатів першої річниці членства України в СОТ; про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік по статтях, пов`язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України».

Після закінчення засідання РНБО з журналістами під час брифінгу поспілкується перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан ГАВРИШ.