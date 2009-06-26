Ющенко сьогодні проведе РНБО
11:30, 26 червня 2009Політика
1055 0
Про все розкаже Гавриш
|Степан Гавриш
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на засіданні планується розглянути питання: про ситуацію в сфері залізничного транспорту; про звіт Кабінету міністрів України щодо результатів першої річниці членства України в СОТ; про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік по статтях, пов`язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України».
Після закінчення засідання РНБО з журналістами під час брифінгу поспілкується перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан ГАВРИШ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter