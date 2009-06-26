У Президента немає політичної волі звільнити Черновецького - Балога

Член президії партії “Єдиний центр”, колишній глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА вважає, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА немає політичної волі звільнити голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН .

Як вважає В.БАЛОГА, рішення стосовно влади в Києві буде прийматися не раніше, ніж буде обраний новий Президент, сформований новий уряд, стартує конституційний процес.

“Сьогодні у чинного глави держави немає політичної волі для прийняття кадрового рішення в столиці”, - сказав В.БАЛОГА.