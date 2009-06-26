Кабмін вніс до ВР кандидатуру на посаду голови Держтелерадіо

Кабінет міністрів України пропонує призначити Олега НАЛИВАЙКА на посаду голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Відповідний проект постанови КМУ зареєстрований у Верховній Раді України.

Довідка УНІАН. Посада голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України вакантна з травня 2008 року після того, як парламент звільнив з неї Едуарда ПРУТНІКА.

О.НАЛИВАЙКО на сьогодні обіймає посаду генерального директора ТОВ "Агентство УНІАН".