Кабмін вніс до ВР кандидатуру на посаду голови Держтелерадіо
12:46, 26 червня 2009Політика
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Крісло вакантне з травня 2008 року
|Олег Наливайко
Відповідний проект постанови КМУ зареєстрований у Верховній Раді України.
Довідка УНІАН. Посада голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України вакантна з травня 2008 року після того, як парламент звільнив з неї Едуарда ПРУТНІКА.
О.НАЛИВАЙКО на сьогодні обіймає посаду генерального директора ТОВ "Агентство УНІАН".
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