Ющенко розчарований тим, що не розглянуто його конституційні зміни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розчарований тим, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та лідер опозиції, голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ відмовились розглядати його проект конституційних змін.

Про це він сказав у своїй статті, опублікованій у сьогоднішньому номері газети “День”.

Говорячи про конституційну реформу 2004 року, Президент зауважив, що нинішня система державного управління перешкоджає Україні рухатися вперед і вирішувати серйозні економічні проблеми. На його переконання, щоб успішно прямувати у майбутнє, “слід навести лад у нашому домі шляхом проведення урядової реформи”.

“Я занепокоєний і розчарований тим, що прем’єр-міністр і лідер опозиції не допомогли розв’язати це складне завдання. Навпаки, потай розроблена ними Конституція стала кричущою спробою узурпувати влади й іще більше загострила ситуацію в країні”, - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО вкотре розкритикував ці дії двох політичних сил. “Перекроєна змовниками Конституція красномовно продемонструвала, у який спосіб вони бажали керувати країною. Україна в їхньому баченні - це олігархічна система, у якій понад усе власна вигода та інтереси. Переконаний, що кожен українець стане на заваді цим планам. Я стану на заваді цьому антиконституційному перевороту”, - зазначив він.

На переконання глави держави, оновлена Конституція повинна стати Основним Законом вільного, справедливого та захищеного суспільства, у якому панує право і демократія.

На його думку, оновлена Конституція має грунтуватися на демократичних принципах, зокрема, лідери України повинні бути підзвітні народу через прямі вибори. “Запропонована мною Конституція збереже за вами священне право визначати майбутнє України за допомогою прямих виборів президента та запровадження системи відкритих виборчих списків. Відкриті списки нададуть громадянам право обирати саме осіб, яких вони хочуть бачити у Верховній Раді, а також і самим балотуватися до парламенту”, - пише Президент у газетній статті.

В.ЮЩЕНКО закликав усіх політиків об’єднатися навколо ухвалення змін: “Задля досягнення цієї мети всі ми повинні згуртуватися і насамперед думати про народ. У наших особистих прагненнях ми всі індивідуалісти. Коли ж ідеться про економічний і політичний розвиток України, маємо пам’ятати, що ми - одна нація”.

Також Президент закликав усіх українців разом з ним зробити вирішальний крок до демократичної, стабільної, заможної європейської України. “Незважаючи на сьогоднішні труднощі, ми повинні вже зараз піклуватися про майбутнє. Важливо пам’ятати не тільки про те, де ми є, а й те, у якому напрямку ми рухаємося”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.