Яценюк: Україна повинна приготуватися жити у постамериканському світі

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що світова криза надзвичайно загострила питання самовизначення України на геополітичній арені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Києві.

Він зазначив, що «Україна повинна усвідомити, що в сучасних світових перегонах ми й далі залишилися хуторянською державою”.

За його словами, “ми постійно на когось дивимось - раніше дивились на Москву, тепер почали дивитися на Вашингтон, а вони займаються своїми справами”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що Україна сьогодні “пасе задніх у геополітиці і в світовій фінансовій політиці”. Лідер “Фронту змін” вважає для себе найважливішим завданням “сформувати новий порядок денний для України і нове місце для України, звичайно у напружених політичних післякризових координатах».

Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, світ “перестав бути однополярним, і так званий світовий порядок, який існував до кризи, буде замінений світовим безпорядком”, а Україна повинна “приготуватися жити у постамериканському світі”.

Він переконаний, що Україна повинна самостійно визначитись, і “нам не будуть розповідати, де ми будемо знаходитися”.

Також А.ЯЦЕНЮК не виключив того, що після кризи долар США може бути змінений як базова резервна валюта світу. «Долар США втрачає позиції, і наслідком завершення світової економічної кризи буде глобальний перерозподіл усього, починаючи з геополітичних впливів і закінчуючи появою або посиленням нових або старих гравців на політичній та фінансовій аренах», - додав А.ЯЦЕНЮК.