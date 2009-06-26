Ющенко ветував закон, який забороняв банкам відбирати квартири

Віктор Ющенко сьогодні ветував Закон «Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи», яким зокрема запроваджувалася заборона для банків відбирати заставні квартири за іпотечними кредитами. Про це повідомила прес-служба Президента.

На думку Ющенка, закон унеможливлює “задоволення за рахунок заставленого житла законних вимог кредиторів у разі неповернення наданих боржникам коштів”. До цього Президент додав, що наслідком “введення мораторію на набуття заставодержателем чи іпотекодержателем права звернення стягнення на предмет застави чи іпотеки буде погіршення фінансового стану кредитора, що призведе до скорочення кредитних ресурсів кредиторів - банків та інших кредитних установ, негативно позначиться на можливості надання ними кредитів іншим особам, у тому числі для будівництва житла, до подорожчання кредитів на житло, спричинить ризик неможливості виконання кредитором своїх зобов`язань перед третіми особами, зокрема, вкладниками за депозитними договорами, може спричинити припинення іпотечного кредитування банками та небанківськими кредитними установами взагалі внаслідок значного ризику неповернення кредитів”.

Ще однією претензією Президента до закону стало те, що механізмів, які б мінімізували негативні наслідки запровадження зазначеного мораторію для кредитора (наприклад, вирішення питань, за який рахунок задовольнятимуться законні вимоги кредиторів щодо повернення наданих боржникам коштів), документом не передбачено

У зв’язку з цим відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Ющенко повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи» для повторного розгляду парламентом.

Пропозиції Президента під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме Перший заступник Глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України О.Шлапак.