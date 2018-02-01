За тиждень прокуратура повернула державі 47 мільйонів гривень – речник ГПУ Лисенко

За тиждень з 24 по 30 січня органами прокуратури Києва, Київської області, а також військової прокуратури у судах на підтримку позиції прокуратури були ухвалені рішення про повернення державі та територіальним громадам майна та коштів на суму 47 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

«За цей час наші колеги з Вінницької, Київської, Херсонської, Черкаської та Запорізької областей повернули або припинили незаконне використання 18 тис. 212 гектарів земель загальною вартістю понад 42 млн грн. Тобто, вони знову перейшли у власність держави, державних або комунальних підприємств та територіальних громад. Наведені цифри вже підкріплені конкретними рішеннями судів», - наголосив він.

Окремо Лисенко відзначив роботу, спрямовану на викриття корупційних злочинів посадовими особами державних органів влади та місцевого самоврядування.

«З 24 по 30 січня цього року прокуратурами різних областей спільно з іншими правоохоронними органами було зафіксовано 19 фактів одержання неправомірної вигоди, тобто вимагання та отримання чиновниками різного рангу хабарів. Фігурантам справ оголошуються підозри, ухвалюються рішення про обрання запобіжних заходів. Розмір хабарів у рамках розслідування кримінальних проваджень коливається від 1000 грн. до 8000 доларів США», - заявив речник Генпрокуратури.