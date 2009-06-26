Ющенко проти того, щоб змінювати уряд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проти того, щоб сьогодні змінювати уряд.

Про це Глава держави заявив в інтерв’ю «5-му каналу», відповідаючи на запитання, чи буде Народний Союз – Наша Україна рекомендувати урядовцям, призначених до уряду за їхніми квотами, вийти зі складу Кабінету міністрів.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні немає чіткої відповіді Конституційного Суду, який би роз’яснив, що робити, якщо в парламенті є коаліція, яка немає більшості, і що робити, якщо нова коаліція не призначає нового уряду, прем’єр-міністра, не ухвалює своєї програми, як того вимагає основний закон.

Говорячи про можливе рішення НСНУ про вихід з коаліції, В.ЮЩЕНКО звернув увагу на те, що безпосередньо членів партії НСНУ у фракції «Наша Україна» - меншість. За словами Президента, питання полягає в іншому – в тому як знайти вихід з кризи влади. Зокрема, як зробити парламент дієвим органом, оскільки «сьогодні у Верховній Раді проголошена коаліція, в якій немає 226 голосів, а також не дотримана процедура призначення нового уряду».

«Потрібно жити не в імпровізації, а жити так як це записано в Конституції», - сказав В.ЮЩЕНКО.