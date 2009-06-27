Кириленко у фракції НУ-НС нарахував 9 кандидатів у Президенти
Рішення з’їзду нардепи проігнорують?
Народний депутат, лідер депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що члени партії «Народний Союз Наша Україна», які входять до коаліції, не виконають рішення з’їзду по вихід з неї.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна».
При цьому В.КИРИЛЕНКО заявив, що «переконаний, що будь-яке рішення з’їзду не змінить ситуації в коаліції».
«Навіть якщо партія прийме рішення, то звичка в «Нашій Україні» така, що ніхто цього рішення виконувати не буде», - додав він.
При цьому він підкреслив, що «це є погано, і це зіграло з нами злий жарт протягом останнім 5 років”.
За його словами, сьогодні на з’їзді розглядатиметься питання щодо подальшого перебування в коаліції членів партії НСНУ, і це вже не стільки «політичне питання, як питання морально-етичного плану».
Говорячи про ситуацію у фракції НУ-НС, В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що вона є складною тому, що «у фракції НУ-НС я вже нарахував 9 кандидатів у Президенти».