Кириленко у фракції НУ-НС нарахував 9 кандидатів у Президенти

Народний депутат, лідер депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що члени партії «Народний Союз Наша Україна», які входять до коаліції, не виконають рішення з’їзду по вихід з неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна».

При цьому В.КИРИЛЕНКО заявив, що «переконаний, що будь-яке рішення з’їзду не змінить ситуації в коаліції».

«Навіть якщо партія прийме рішення, то звичка в «Нашій Україні» така, що ніхто цього рішення виконувати не буде», - додав він.

При цьому він підкреслив, що «це є погано, і це зіграло з нами злий жарт протягом останнім 5 років”.

За його словами, сьогодні на з’їзді розглядатиметься питання щодо подальшого перебування в коаліції членів партії НСНУ, і це вже не стільки «політичне питання, як питання морально-етичного плану».

Говорячи про ситуацію у фракції НУ-НС, В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що вона є складною тому, що «у фракції НУ-НС я вже нарахував 9 кандидатів у Президенти».