Ульянченко хоче збільшити Політраду НСНУ на 80 осіб

Проекті рішення з’їзду роздали делегатам

Голова Ради партії «Народний Союз Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО пропонує збільшити Політичну раду із 114 до 194 осіб. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті рішення з’їзду партії, розданого делегатам. До складу Політради пропонується ще включити, серед інших, Романа БЕЗСМЕРТНОГО, Івана ВАСЮНИКА, Станіслава ДОВГОГО, Юрія ЄХАНУРОВА, Володимира МОЙСИКА, Миколу ОНІЩУКА, Юрія ПАВЛЕНКА, Юрія РУБАНА, Олександра ТРЕТЬЯКОВА, Євгена ЧЕРВОНЕНКА, Володимира ШАНДРУ.

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