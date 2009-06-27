Ющенко просить з’їзд подумати про скасування депутатської недоторканності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає представників «Нашої України» на наступному пленарному тижні Верховної Ради ініціювати скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні на з’їзді партії «Наша Україна».

«Просив би сьогодні з’їзд визначитись по депутатській недоторканності, яку повинна наша політична сила внести, про її скасування, на наступному тижні, коли буде працювати Верховна Рада», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Нам треба зробити відповідну заяву про відношення політичної сили до того злодійства, до того вбивства, яке було скоєне в Кіровоградській області», - додав Президент.

Як повідомлялося, 16 червня внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув 53-річний Валерій ОЛІЙНИК.