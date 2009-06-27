Наша Україна вимагає від Тимошенко відмовитися від президентських амбіцій

Політична партія «Народний Союз Наша Україна» вимагає від прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО відмовитися від президентських амбіцій та забезпечити реалізацію першочергових соціальних і економічних пріоритетів, які покладені на Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції сьогоднішнього з’їзду «Нашої України» щодо соціальної та економічної політики уряду.

«Ми вимагаємо від прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО або відмовитися від президентських амбіцій і сконцентрувати всі зусилля на виправлення допущених помилок, або піти у відставку», - йдеться в документі.

«Наша Україна» також заявляє, що з початку року Кабінет міністрів провалив реалізацію комплексу заходів у соціальній сфері. Фактично менш ніж за півроку, наголосили делегати з’їзду, через бездіяльність, непрофесійність уряду та особисто прем’єр-міністра країна втратила значну частину здобутків у справі підтримки соціально незахищених громадян.

У резолюції «Нашої України» також висловлюється переконання, що негативна ситуація в економіці держави не є результатом світової економічної кризи. На думку “нашоукраїнців”, причиною таких «антидосягнень є безвідповідальна позиція уряду щодо формування державного бюджету та брак професіоналізму в економічному блоці уряду для виконання поставлених завдань».

У зв’язку з цим «Наша Україна» заявляє, що «за умов, коли уряд не здатен належним чином виконувати покладені на нього обов’язки та забезпечувати реалізацію першочергових соціальних і економічних пріоритетів, його керівник не має морального права балотуватися на посаду Президента України».