РНБО затвердила проект закону про нацбезпеку України

Рада національної безпеки і оборони України затвердила проект закону «Про національну безпеку України», що містить положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки й оборони в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради нацбезпеки і оборони.

Зокрема, сказано, що цей проект розроблявся у тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Європейського Союзу з метою приведення української законодавчої бази у відповідність до стандартів держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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Після ухвалення парламентом цей закон має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

Як наголосив секретар РНБО Олександр Турчинов, закон «Про національну безпеку України» має узагальнити та привести до єдиного знаменника усі вже реалізовані та заплановані реформи сектору безпеки і оборони України, «а також поєднати у собі не тільки базові засади національної безпеки, а й питання демократичного цивільного контролю та основи планування у цих сферах».

Він додав, що законопроект спрямовано на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки й оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС.

«Якнайшвидше ухвалення цього законопроекту має стати важливим елементом у сфері захисту української державності та протидії російській агресії», - наголосив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, в НАТО неодноразово закликали Україну продовжувати вживати рішучих заходів для виконання зобов'язань щодо реформування сектору оборони відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня і зокрема перейти до цивільного контролю над сферою оборони.