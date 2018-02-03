"Шанс для країни": політолог оцінив можливості Вакарчука і Зеленського стати президентом

Політичні конфігурації проявляться пізньої осені 2018 - взимку 2019 року, вважає Юрій Романенко.

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко прокоментував можливість висунення кандидатами в президенти співака Святослава Вакарчука та актора Володимира Зеленського.

Читайте такожВакарчука в президенти: експерти припустили, яким главою держави міг би стати лідер ОЕПід час чату в "Главреді" він підкреслив, що людям, далеким від політики, краще туди не йти, а якщо вони це роблять, то вони повинні розуміти правила та ризики української політики.

"Вакарчук і Зеленський можуть бути шансом для країни в тому випадку, якщо вони підуть на союз з просунутою частиною середнього класу, якщо усвідомлюють роль структури і організації в політичній грі. Харизмою і вірою в добре майбутнє системи, навіть такої поганої системи, як сьогодні в Україні, не переграти. Треба реалістично дивитися на себе, свої недоліки, щоб розуміти, як з допомогою інших людей і організацій закрити власні слабкості. Потрібно постійно перебувати в комунікаційному процесі і переконувати, переконувати, переконувати людей в тому, що тільки разом ми зможемо досягти колективного і особистого успіху. Тому 2019 рік для нас - шанс спробувати подолати родову травму "моя хата скраю", - вважає Романенко.

На його думку, поки що дуже проблематично говорити про те, що Вакарчук є суперником президента Петра Порошенка.

"Цілком можливо, що він буде його спаринг-партнером, який восени 2019 року затягне фракцію у Верховну Раду, а у фракції будуть "правильні" люди. Зарано ще говорити. Ми побачимо конфігурації пізньої осені 2018 - взимку 2019 року, щоб виразно говорити, в яку гру грає Вакарчук", - додав політолог.