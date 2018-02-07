Україна в ПАРЄ підніме питання нелегітимності виборів у Росії
10:22, 07 лютого 2018Політика
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Неможливо обирати президента Росії на українській території, якою є Крим.
Вибори на посаду президента Росії відбудуться 18 березня / echrblog.blogspot.com
Вже під час найближчих засідань Парламентської асамблеї Ради Європи і НАТО українська делегація планує підняти питання нелегітимності президентських виборів Росії в Криму, заявив перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко.
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"Напередодні виборів президента РФ на окупованому півострові відбувається насильницька паспортизація громадян України, щоб змусити їх голосувати на нелегітимних виборах. Неможливо обирати президента Росії на українській території", - заявила вона.
Нагадаємо, вибори на посаду президента Росії відбудуться 18 березня – в день, коли був анексований український Крим.
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