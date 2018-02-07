Сьогодні антикорупційний комітет має вирішити питання проведення аудиту НАБУ

Також за словами народного депутата, комітет має надати висновок щодо доброчесності кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії.

Сьогодні парламентський Комітет з питань запобігання і протидії корупції має розглянути питання про кандидата на посаду незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро України.

По це заявив журналістам у парламенті член комітету, народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ігор Артюшенко.

«Останні півроку комітет, з певних причин, не міг працювати ефективно. Відтак, на порядку денному маємо низку невідкладних питань. На жаль, досі немає аудитора НАБУ для проведення перевірки за 2016 рік. Є сподівання, що аудит буде проведено і за 2017 рік, – буде проведено новий конкурс, розглянуті нові кандидатури. Сподіваюсь, сьогодні ми зможемо ухвалити необхідні рішення», – сказав журналістам Ігор Артюшенко.

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За словами народного депутата, комітет має надати висновок щодо доброчесності кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії: «Питання призначення членів ЦВК – одне з найважливіших, оскільки, як відомо, результати виборів багато в чому залежать від якості підрахунку. Відтак, разом з громадськістю будемо перевіряти кандидатів на доброчесність. Оновлена на 100% Комісія має викликати довіру у суспільстві».