Українські політики за кордоном мають говорити мовою захисту власної держави, а не свого політичного рейтингу - Яценюк

Кожен політик, який приїжджає до Вашингтона, Брюсселя чи Берліна, повинен говорити одним голосом – мовою захисту власної держави, переконаний лідер НФ.

“Кожен політик, який приїжджає до Вашингтона, Брюсселя чи Берліна, повинен говорити однією мовою – мовою захисту власної держави”, - наголосив лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк у розмові з журналістами під час візиту до Вашингтона у вівторок, 6 лютого.

“Українські політики у Вашингтоні повинні боротися за Україну. І кожен візит сюди повинен мати не партійну мотивацію, не захищати свою політичну партію. Я не приїхав сюди захищати коаліцію, чи політичну партію, чи Президента, чи будь-кого іншого. Я приїхав сюди захищати Україну. Захищати ті результати, які ми, як держава, добилися за останні чотири роки, в тому числі і ті, яких ми добилися разом з двома американськими адміністраціями”, - сказав він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що і попередня, і чинна адміністрація США, і Конгрес, і Сенат Сполучених Штатів вважають питання України своїм пріоритетом: “Важливо не дати нікому жодного шансу сказати: “У цієї країни є проблема, давайте переглянемо політику стосовно України”. Цього не можна в жодному разі допустити”.

“Кожен політик, який приїжджає до Вашингтона, Брюсселя чи Берліна, повинен говорити однією мовою – мовою захисту власної держави, а не свого політичного рейтингу”, - підкреслив лідер “Народного фронту”.

Арсеній Яценюк повідомив, що, окрім безпекових питань, під час його зустрічей у Вашингтоні обговорювалася низка питань, які стосуються економічної співпраці. “Ми очікуємо на угоди з американськими компаніями, в першу чергу - з “Дженерал Електрік”, - підкреслив лідер “Народного фронту”, нагадавши, що в Україні вже працюють такі компанії зі США як Bunge, Cargill, Westinghouse, Holtec: “Це те, що було розпочато ще за мого уряду, і зараз продовжується урядом Володимира Гройсмана”.

Обговорювалося також і питання енергетичної безпеки, повідомив він, зокрема - проекту “Північний потік-2”.

Арсеній Яценюк нагадав про заяву Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, що “Сполучені Штати не вважають цей проект правильним ні для Європи, ні для світу, ні для США”.

Лідер “Народного фронту” підкреслив, що Україна разом із Польщею та Словаччиною чітко виступає проти цього проекту: “Нас не може не турбувати рішення Німеччини, яка фактично дозволила будівництво “Нордстрім-2”. Ми сподіваємось на те, що Європейський Союз усвідомить небезпеку, яку несе цей проект для європейської енергетичної безпеки. І американські політики чудово усвідомлюють, яку небезпеку цей проект несе і для України, і для Європи, і для Сполучених Штатів”.

Окрім того, піднімалося питання ухвалення закону про антикорупційний суд: “Думаю, що український парламент проголосує за цей законопроект, який буде відповідати критеріям Венеціанської комісії. Проте на питання боротьби з корупцією треба дивитися ширше. Це не тільки НАБУ, НАЗК, антикорупційний суд – це в першу чергу питання приватизації, дерегуляції, зменшення бюрократії і захист прав інвесторів. Для того, щоби в Україну, прийшли інвестори, які дадуть можливість платити більше, заробляти більше і мати менше корупції”.

Нагадаємо, Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Вашингтоні 6-7 лютого. Він провів зустрічі з помічником державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессом Мітчеллом, радником президента США з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, помічником міністра оборони Сполучених Штатів з питань міжнародної безпеки Робертом Каремом, лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі, а також виступив у Раді зовнішніх відносин. У рамках візиту також запланована його зустріч із сенатором США від Республіканської партії Робертом Портманом та виступи у Атлантичній раді та Heritage Foundation.