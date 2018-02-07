"Батьківщина" назвала причини, з яких жителям села необхідно вдвічі підняти пенсію

Пропозиція «Батьківщини» проста – проіндексувати вдвічі пенсію для всіх, хто заробив відповідний стаж на селі.

Фракція «Батьківщина» пропонує вдвічі підвищити пенсії для сільського населення.

Як повідомив перший заступник Голови фракції Сергій Соболєв в інтерв’ю журналістам у кулуарах парламенту, відповідний законопроект вже проходить процедуру реєстрації в парламенті.

«Частина пенсіонерів на селі не можуть підтвердити жоден робочий день до 1972 року. У людей не було трудових книжок. Пенсіонери навіть не мали паспортів. Є частина тих, хто не може підтвердити свою роботу після 1990 року. Саме тому пропозиція «Батьківщини» проста – проіндексувати вдвічі пенсію для всіх, хто заробив відповідний стаж на селі», – повідомив політик.

Він також нагадав, що політична сила Юлії Тимошенко не голосувала за зміни до пенсійного законодавства, тому що там не було передбачено індексації пенсій для сільського населення.

«Із 12 млн пенсіонерів 5 млн – це ті, хто проживає в селі. У сільській місцевості в окремих регіонах кількість пенсіонерів становить до 60% населення. І пенсія є їхнім єдиним заробітком», – зауважив Сергій Соболєв.

Для прикладу він проаналізував ситуацію у Вінницькій області, де проживає 423 тис. пенсіонерів, а середня надбавка до їхніх пенсій становить лише 123 грн. При цьому працівники великих промислових підприємств і державні службовці отримали надбавку у 2-4 тис. грн, зауважив парламентарій.

«В умовах інфляції, коли зростають ціни на продукти, на комунальні послуги, це питання треба врегулювати першочергово», – наголосив перший заступник Голови фракції.

За його словами, аналіз пенсій у Вінницькій області свідчить про те, що неможливо прирівняти пенсії сільського населення до коефіцієнту нарахування пенсій міського населення.

Як пояснив Сергій Соболєв, при проведенні пенсійної реформи Тигіпка під час режиму Януковича-Азарова пенсійний стаж для селян, необхідний для нарахування пенсії, був збільшений утричі. Таку саму політику продовжили і в останньому пенсійному законі, додав він.