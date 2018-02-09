Порошенко закликав парламент Австрії визнати Голодомор актом геноциду

Порошенко і голова Національної ради Австрії погодилися із важливістю санкцій проти РФ.

Президент України Петро Порошенко закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.

Як повідомили у прес-службі глави держави, в рамках робочого візиту до Австрії Порошенко провів зустріч із головою Національної ради Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою.

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«Порошенко закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу», - йдеться у повідомленні.

Серед іншого президент висловив сподівання на швидке формування групи дружби з Україною у Національній раді Австрії. У свою чергу, Соботка відзначив реформи, які проводить українська влада.

Також Порошенко проінформував щодо ситуації на Донбасі внаслідок російської агресії. Він відзначив солідарність Австрії у підтримці українських зусиль із протидії російській агресії і подякував за допомогу у подоланні її гуманітарних наслідків. Співрозмовники погодилися із важливістю санкцій проти РФ, зауважили у прес-службі. Президент запросив голову Національної ради Австрії відвідати Україну.