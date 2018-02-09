Спецпризначенці приїздили до готелю, але Саакашвілі не затримали – Дерев’янко (відео)
Спецпризначенці приїздили до готелю, але лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі не затримали.
Про це під час прямої трансляції з готелю, яка велась на сторінці Саакашвілі, повідомив його соратник Юрій Дерев’янко.
«Ми знаходимось у готелі. Буквально кілька хвилин тому сюди приїздили спецпризначенці, озброєні автоматами. Тут зараз знаходиться Саакашвілі, і вони мали намір, очевидно, його звідси забрати. Коли вийшли наші активісти, їм сказали нікуди не виходити, і спецпризначенці пішли геть. Вони представились охороні готелю як спецпідрозділ прикордонної служби. Зовні нічим не відрізняються від спецпризначенців «Альфа», - розповів він.
За словами Дерев’янка, адміністрації готелю не було надано ніяких судових рішень.
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Як повідомляв УНІАН, раніше соратник лідера «Руху нових сил» Давід Сакварелідзе заявив, що спецпідрозділ СБУ «Альфа» має намір затримати Саакашвілі в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1).
Водночас речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі УНІАН спростувала це повідомлення.
«Ця інформація не відповідає дійсності», - сказала вона.