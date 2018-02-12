У Білорусі справу українського журналіста Шаройка розглядають в закритому режимі

Прес-секретар Верховного суду зазначила, що коментарів відносно того, коли почався судовий процес і хто розглядає справу не буде.

Верховний суд Білорусі розглядає справу українського журналіста Павла Шаройка в закритому режимі. Про це повідомила прес-секретар Верховного суду Юлія Ляскова. Читайте такожУ Білорусі показали кадри допиту затриманого українця Шаройка (відео)«Коли почався процес, хто суддя – не коментуємо. Процес закритий», – сказала Ляскова, передає радіо Свобода. Вранці 12 лютого адвокат Шаройка Лариса Бикова повідомила, що процес над ним призначений, однак дату початку процесу вона не уточнила. Як повідомляв УНІАН, журналіст Павло Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачений у створенні в Білорусі шпигунської мережі з числа громадян країни, «які за грошову винагороду виконували його завдання збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері». Щодо Шаройка було порушено кримінальну справу за шпигунство.

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