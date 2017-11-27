Шпигунський скандал з Шаройком: у КДБ Білорусі заявили, що українець стежив за військовими об'єктами Росії

При обшуку в квартирі українського журналіста Павла Шаройка були знайдені псевдоніми ще як мінімум 16 учасників агентурної мережі, повідомляє БЕЛТА з посиланням на сюжет телеканалу "Білорусь 1".

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В ефірі телеканалу були показані кадри оперативної зйомки КДБ Білорусі. На допиті Павло Шаройко нібито сам визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки. Він був відновлений на посаді, а потім під прикриттям посади кореспондента почав роботу в Білорусі. За координацію його діяльності відповідав радник посольства України в Білорусі Ігор Скворцов.

Також зазначається, що на 2017 рік в якості завдання їм були визначені такі об'єкти як Рада міністрів, МЗС Білорусі, посольство і військові об'єкти Росії в країні. Білоруські спецслужби стверджують, що Скворцову і Шаройку належало протягом року вивчити ці об'єкти, заводити і розвивати тут знайомства, починати або продовжувати отримання інформації про них.

За даними телеканалу, Ігорю Скворцову і Павлу Шаройку було доручено надати відомості про особливості митного режиму, що стосуються ввезення в Білорусь технічних засобів електрозв'язку та електронно-обчислювальної техніки, наявності в прикордонних районах з Україною покриття вітчизняних операторів мобільного зв'язку, розподілу радіочастного ресурсу, стану радіоаматорства серед місцевого населення.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що в Мінську затримали українського журналіста Павла Шаройка. Його звинуватили в шпигунстві і заявили, що він є кадровим співробітником розвідки України.

Головне розвідувальне управління Міноборони України підтвердило, що Шаройко працював у відомстві на посаді глави прес-служби і в 2009 році звільнився за станом здоров'я.

Пізніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що затримання українців в Білорусі і пред'явлення їм звинувачень у шпигунстві є тотальною дурістю.