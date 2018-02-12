Саакашвілі депортують з України - ЗМІ

15:43, 12 лютого 2018
Політика
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ЗМІ дізналися про ймовірну депортацію Саакашвілі / фото УНІАН

Про це ТСН.ua повідомили власні джерела.

"Так, це депортація. Депортація до Європи", - зазначив високопоставлений чиновник.

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Водночас інше високопоставлене джерело зазначило, що його депортують не до Нідерландів, адже туди він міг поїхати лише за власним бажання.

"Це називається реадмісія - повернення нелегала до країни, звідки він нелегально прибув", - додав співрозмовник.

Це означає, що Саакашвілі буде депортовано до Польщі, адже до України він прибув саме звідти у вересні 2017 року, прорвавши кордон. 

За інформацією джерел в дипломатичних колах, приблизно п’ять днів тому українська сторона звернулася до польської з проханням про процедуру реадмісії Саакашвілі, але польська сторона на момент затримання Саакашвілі на запит не відповіла, оскільки має місяць на його обробку. 

Як повідомляв УНІАН, у Києві біля ресторану "Сулугуні" на Музейному провулку затримали лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Цю інформацію підтвердив його соратник Давід Сакварелідзе.

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Новина в сюжеті: Депортація Саакашвілі
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