Миротворців на Донбасі має очолити Швеція за участі Бразилії і Білорусі – новий звіт

У звіті йдеться, що потрібно залишити миротворців на Донбасі на період охолодження, приблизно, на два роки загалом.

ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тис. військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО і 4 тис. поліцейських для того, щоб допомогти врегулювати кризу в Україні, йдеться в новому звіті, який має бути презентований високопосадовцям цього тижня.

Читайте такожДоповідь ООН: на Донбас необхідно відправити 20 тисяч миротворцівЗвіт, складений колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фоґ Расмуссеном, який тепер є радником президента України Петра Порошенка, буде презентовано високопосадовцям, включаючи спецпредставника США з питань України Курта Волкера, передає Голос Америки.

На шляху затвердження миротворчих сил ООН є великі перепони, адже Росія, яка має право вето в Раді Безпеки ООН, має погодитись з цим форматом і Швеція має погодитись очолити місію.

"Ця діяльність вимагатиме залучення низки європейських країн, таких як Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, та країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь", - заявив Ричад Ґован, співавтор звіту і експерт з ООН Колумбійського університету.

Деякі дипломати та експерти називали цифру у 50 тис. осіб, однак, на думку Ґована, така цифра не є реалістичною, і Москва, імовірно, буде проти такого великого контингенту.

Створення миротворчих сил, на думку Ґована, дозволить провести місцеві вибори в Україні, що є ключовою частиною Мінських домовленостей. "Якщо вдасться достатньо швидко розгорнути присутність на місцях, добре було б перейти до місцевих виборів за 12 місяців, а потім залишити миротворців на період охолодження, скажімо, два роки загалом", - наголосив Ґован.