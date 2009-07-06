Тимошенко подарували зірку на небі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО отримала у подарунок від Асоціації малих міст України зірку, названу її іменем, яка знаходиться у сузір`ї Стрільця.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідний сертифікат на право володіння зіркою прем`єр-міністру вручив мер міста Українка Павло КОЗИРЄВ під час Всеукраїнської конференції Асоціації малих міст України.

Ю.ТИМОШЕНКО народилася 27 листопада 1960 року під знаком зодіаку Стрілець.