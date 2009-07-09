У ПР кажуть, що відмовились від виборів і повалення Тимошенко

Партія регіонів не буде домагатися відставки уряду Юлії Тимошенко та дострокових виборів до парламенту.

Про це заявив в ефірі 5 каналу перший віце-спікер, депутат Партії регіонів Олександр Лавринович.

"Ми готові до того, щоб український уряд і парламент працювали до визначеного часу. І до того, як буде час проведення наступних виборів, в нас немає ніяких планів. Абсолютно точно, поки не буде вступу на посаду нового президента України, взагалі говорити про якісь інші вибори, (не варто)", - запевнив він.

"Те що лякалися 30 днів (блокування трибуни Ради, після яких можна розпустити парламент), будь ласка, закривайте сесію", - додав Лавринович.

Він закликав БЮТ не боятися розпуску парламенту, бо підстави для цього існують більше півроку, оскільки в парламенті немає коаліції у 226 голосів.

На запитання, чи ініціюватиме Партія регіонів висловлення недовіри уряду восени, Лавринович висловив думку, що "недовіру прем`єру висловлять громадяни". "І в нас не буде необхідності їхню волю трансформувати через свою політичну силу", - запевнив він.