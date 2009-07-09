Ющенко не мусить зважати на думку Тимошенко щодо призначення суддів КС

Конституційний Суд України визначив, що Президент не зобов‘язаний проводити консультації з прем’єр-міністром та міністром юстиції щодо призначення суддів Конституційного Суду України за своєю квотою.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення КС ухвалив за поданням Президента і оприлюднив сьогодні на своєму засіданні.

Президент України просив КС встановити, чи відповідає Конституції низка положень закону про Конституційний Суд України від 16 жовтня 1996 року.

У ході розгляду справи КС констатував, що питання призначення третини складу КС за Конституцією належить до повноважень Президента, і Конституція не обумовлює реалізацію Президентом цього конституційного повноваження шляхом проведення консультацій.

За рішення суду, відповідно до ст. 106 Конституції, не можуть встановлюватися законами України будь-які повноваження глави держави за винятком тих, що визначені Конституцією України, однак також не можуть встановлюватися і обмеження цих повноважень, оскільки вони також повинні закріплюватися безпосередньо Конституцією України.

Враховуючи те, що у ст. 106 Конституції не передбачено здійснення Президентом попередніх консультацій з прем’єр-міністром та міністром юстиції щодо кандидатур на посади суддів КС, суд дійшов висновку, що ч. 1 ст. 6 закону про Конституційний Суд України від 16 жовтня 1996 року не відповідає Конституції України.