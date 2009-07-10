Президент України Віктор ЮЩЕНКО змінив структуру свого Секретаріату.

Про це йдеться в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента.

З метою оптимізації видатків на утримання Секретаріату Президента України, удосконалення його діяльності В.ЮЩЕНКО затвердив граничну чисельність працівників Секретаріату Президента України у кількості 530 штатних одиниць.

Відповідно до рішення, очолюватиме цей орган глава Секретаріату Президента України. Також, відповідно до нової структури, він матиме двох перших заступників, у тому числі першого заступника глави Секретаріату Президента України - представника Президента України у Кабінеті міністрів України.

Також передбачено сімох заступників глави Секретаріату Президента України, у тому числі заступника глави Секретаріату Президента України - представника Президента України у Верховній Раді України, заступника глави Секретаріату Президента України - представник Президента України у Конституційному Суді України, заступника глави Секретаріату Президента України - уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

У СП працюватимуть представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки; уповноважений Президента України з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

До структури входитимуть: прес-секретар Президента України, якому буде підпорядкована прес-служба; офіс Президента України; Головна служба організаційного забезпечення; Головна служба підготовки виступів; Головна служба Державного протоколу і церемоніалу; Головна служба кадрового забезпечення; Головна державно-правова служба та інші підрозділи.

В.ЮЩЕНКО доручив главі Секретаріату Президента привести штатний розпис Секретаріату у відповідність з цим указом; забезпечити здійснення в установленому порядку заходів, пов`язаних із скороченням чисельності працівників Секретаріату Президента України, у тому числі попередження в установленому порядку працівників про наступне звільнення, безумовного виконання вимог законодавства України про державну службу, про працю.