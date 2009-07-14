Об 11.00 Тимошенко вийде в прямий ефір на трьох каналах

Сьогодні у Києві, в Міжнародному виставковому центрі, відбудеться урочисте зібрання на честь 10-річчя партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, об 11.00 лідер партії, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відкриє зібрання та виступить з доповіддю.

Захід транслюватимуть у прямому ефірі «5-й канал», «Перший національний», а також Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення».

У святкуванні 10-річчя партії візьмуть участь делегати з усіх регіонів України. Також на зібрання запрошені відомі громадські діячі, діячі культури і мистецтв, спорту, політики, народні депутати, члени уряду, представники дипломатичного корпусу, акредитовані в Україні.

Урочистості висвітлюватимуть понад 400 українських журналістів, а також провідні міжнародні інформагентства.