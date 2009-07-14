Тимошенко обіцяє після перемоги на виборах Президента не розпускати ВР

Лідер партії «Батьківщина», прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє після своєї перемоги на президентських виборах не розпускати Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на урочистому з’їзді партії «Батьківщина», присвяченому 10-річчю з дня її утворення.

«Після президентських виборів нам потрібно визначитися з головною темою - що робити з парламентом, який сьогодні роз’єднаний, дезорієнтований, який сьогодні безмежно і безчасно заблокований, і немає надії на нормальну роботу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, після президентських виборів є два варіанти – розпускати або об’єднувати політичні сили в парламенті. «Ми після президентських виборів, вже маючи інший рівень й інший ступінь влади, будемо гуртувати і єднати цей парламент, ми будемо його зміцнювати і робити так, щоб Україна безкінечно не переживала шоків. Наш шлях – це єднання, а не шлях безкінечного хаосу, безкінечних, безрезультатних виборів і безкінечної зневіри людей», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що її політичній команді вдасться це зробити, оскільки для них перемога на президентських виборах є перемогою не за президентську посаду, не за право підписувати документи та видавати укази. «Ми боремося за єдине право – зробити Україною сильною, зробити Україну красивою, і саме це дає нам і можливості, і наснагу. І дійсно, Україна на президентських виборах переможе», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.