Лідер фракції НУ-НС перейшов на бік Тимошенко?

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО звинувачує Секретаріат Президента у спробах загострити економічну кризу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на урочистому зібранні, присвяченому 10-річчю створення ВО «Батьківщина».

М.МАРТИНЕНКО зазначив, що фракції НУ-НС і БЮТ разом сформували коаліційний уряд, який, за його словами, практично самотужки бореться з економічною кризою.

Разом із тим він підкреслив, що інші політичні сили та політики намагаються навпаки кризу загострити її. На думку М.МАРТИНЕНКА, Секретаріат Президента робить постійні спроби “розхитати” економічну кризу.

Він нагадав, що фракція Партії регіонів третій тиждень блокує роботу ВР, а з Секретаріату Президента постійно лунають заклики щодо розпуску парламенту.

За словами М.МАРТИНЕНКА, він не втрачає надії на те, що антикризові закони будуть ухвалені.