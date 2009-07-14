У ВР оголосили, коли розпочнеться засідання

16:53, 14 липня 2009
Політика
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 З динаміка в кулуарах

Позачергове засідання Верховної Ради України розпочнеться о 17.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено з динаміка в кулуарах парламенту.

Також було повідомлено про те, що зараз продовжується засідання Погоджувальної ради.

Як повідомляв УНІАН, засідання мало розпочатися о 16.00, однак депутати від Партії регіонів заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. 

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