У ВР оголосили, коли розпочнеться засідання

Позачергове засідання Верховної Ради України розпочнеться о 17.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено з динаміка в кулуарах парламенту.

Також було повідомлено про те, що зараз продовжується засідання Погоджувальної ради.

Як повідомляв УНІАН, засідання мало розпочатися о 16.00, однак депутати від Партії регіонів заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.