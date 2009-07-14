Регіонали досі блокують ВР, засідання Погоджувальної ради триває

У Верховній Раді досі не розпочалося заплановане на сьогодні позачергове пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від Партії регіонів продовжують блокувати президію, трибуну і ложу уряду парламенту.

Депутати інших фракцій також не залишають сесійної зали і перебувають на своїх робочих місцях.

О 18.00 розпочалося чергове засідання Погоджувальної ради, яке досі триває.