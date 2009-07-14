Регіонали досі блокують ВР, засідання Погоджувальної ради триває
19:01, 14 липня 2009Політика
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Депутати сидять у сесійній залі
У Верховній Раді досі не розпочалося заплановане на сьогодні позачергове пленарне засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати від Партії регіонів продовжують блокувати президію, трибуну і ложу уряду парламенту.
Депутати інших фракцій також не залишають сесійної зали і перебувають на своїх робочих місцях.
О 18.00 розпочалося чергове засідання Погоджувальної ради, яке досі триває.
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