Фракція БЮТ ще раз зібрала 150 підписів депутатів

Фракція БЮТ зібрала150 підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради у четвер, 16 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО в інтерв’ю журналістам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.00 мало розпочатися позачергове засідання ВР, однак депутати від Партії регіонів знову заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

ВР планувала сьогодні розглянути три питання: законопроект, який стосується рекапіталізації банків, зміни до держбюджету в частині виділення коштів на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України.