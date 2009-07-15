Нардепи просять КС перевірити призначення 700 суддів за 2 роки

50 народних депутатів України - членів фракції Партії регіонів звернулися до Конституційного Суду України з проханням пояснити правомочність призначення на адміністративні посади 700 суддів за останні 2 роки. Про це пише газета «Лівий берег» з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, дане подання обумовлене надходженням до комітету Верховної Ради з питань правової політики, який очолює член фракції ПР Сергій КІВАЛОВ, тематичного запиту заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМИНА.

"Лівий берег" пише, що раніше аналогічний лист Р.КУЗЬМІН надсилав спікерові Володимиру ЛИТВИНУ, проте 1 липня, після виходу з відпустки генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКО, "даний лист, за наявною інформацією, був відкликаний".

Як пояснили «Лівому берегу» в профільному комітеті, КС, в якому подання було зареєстроване вчора, 14 липня, швидше за все не виявить активності в розгляді цього питання.

При цьому видання наводить текст конституційного подання про тлумачення статей 102, 103, 116 Закону України «Про судоустрій України».

У ньому, зокрема, зазначається, що рішенням Конституційного Суду України № 1-рп/2007 від 16.05.07 визнано неконституційним положення частини 5 статті 20 Закону України «Про судоустрій України» про призначення суддів на адміністративних посади та їх звільнення з адміністративних посад Президентом України. Конституційний Суд України наголосив, що питання про призначення на посаду голови, заступника голови суду та звільнення його з цієї посади (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) мають бути врегульовані в законодавчому порядку, i рекомендував Верховній Раді України невідкладно врегулювати ці питання саме шляхом прийняття відповідного закону.

Однак Верховна Рада України до цього часу не прийняла жодного закону, який би регулював зазначені питання, відзначають автори подання.

Користуючись цим, зазначають депутати, Рада суддів України 31 травня 2007 року прийняла рішення №50 «Щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад», яким визначила, що саме вона є єдиним повноважним суб’єктом здійснення функцій призначення та звільнення суддів з адміністративних посад.

Таким чином, зазначається в поданні депутатів, "за більш як два роки Рада суддів України незаконно призначила на адміністративні посади голів судів та їх заступників більше 700 суддів. Набувши у такий протиправний спосіб статусу керівників, ці судді постановляють рішення, що відносяться до компетенції голів судів та їх заступників, i здійснюють адміністративне керівництво судами, отримуючи за це заробітну плату з державного бюджету України".

"Нелегiтимно призначені голови місцевих судів здійснюють організаційне керівництво діяльністю суду, видають накази i розпорядження, приймають на роботу i звільняють працівників апарату суду, присвоюють їм ранги державних службовців, застосовують щодо них заохочення i накладають дисциплінарні стягнення, представляють очолювані ними суди у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами i організаціями та безпідставно здійснюють інші передбачені законом повноваження. Крім того, вони розглядають заяви про відвід суддів, а голови апеляційних судів ще i виносять постанови про накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку, скасовують та змінюють постанови у справах про адміністративні правопорушення", - відзначають депутати у зверненні до КС.

За їх інформацією, "наділення себе не властивими повноваженнями з призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад Рада суддів України виправдовувала тим, що 1 червня 2007 року закінчувалися повноваження більше ніж 300 голів i заступників голів судів загальної юрисдикції, i зволікання з призначенням суддів на вакантні посади до законодавчого врегулювання цього питання нібито могло призвести до «дестабілізації судової системи, ускладнень в організаційному керівництві діяльністю судів, а отже — до погіршення стану правосуддя в держав та захисту конституційних прав i свобод людини та громадянина». Однак, ці доводи не можуть бути виправданням для незаконних дій, до яких вдалася Рада суддів України", наголошують автори подання.

Вони зазначають, що законом передбачено чіткий порядок заміщення суддів, що обіймали адміністративні посади. Так, відповідно до вимог ч. 7 ст. 20 Закону України «Про судоустрій України», у разі закінчення повноважень судді, який займав адміністративну посаду, його обов’язки на підставі ст. ст. 24, 28, 29, 41, 42 Закону України «Про судоустрій України» виконують відповідно: перший заступник голови, заступник голови або старший за віком суддя, про що вони зобов’язані видати відповідний наказ в суді.

Тому посилання на те, що рішення №50 від 31 травня 2007 року «Щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад» нібито направлено на стабілізацію судової системи, "є необґрунтованим та протизаконним", - наголошують автори подання.

З урахуванням викладеного, автори подання просять "надати офіційне тлумачення положенням статей 102, 103, 116 Закону України «Про судоустрій України», роз’яснивши, чи має Рада суддів України законні повноваження з призначення суддів на адміністративні посади в судах та звільнення їх з цих посад".