Командиром екіпажу, який загинув в Афганістані, був житель Криму

Командиром екіпажу вертольота Мі-8, що розбився 14 липня в Афганістані, був житель Криму Сергій Полященко.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив представник Кримського державного авіапідприємства «Універсал-Авіа».

«Він був командиром», – сказав співрозмовник агентства, додавши, що до 2005 року С.Полященко працював на підприємстві «Універсал-Авіа».

За даними ЗМІ, серед вертольотчиків, що розбилися, був ще один кримчанин – штурман Сергій Приходько. «Він з Криму, але я його не знаю», – сказав представник «Універсал-Авіа».

Решта четверо членів екіпажу проживали у Львівській області, повідомляють ряд ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок катастрофи вертольота Мі-26 14 липня в південній афганській провінції Гільменд загинули шість членів екіпажу, всі – громадяни України.

Військове командування Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані підтвердило, що вертоліт належав авіакомпанії Air Pecotox (Молдова) і на контрактній основі використовувався в рамках гуманітарної місії під егідою МССБ в ІРА.