Тимошенко дозволила закупати паливо для VIP-літаків без тендеру

Кабінет міністрів України постановою № 721 від 13 червня 2009 року дозволив державному авіаційному підприємству “Україна” Державного управління справами закупати у 2009 році комісоване авіаційне паливо та послуги із заправлення повітряних суден, що виконують спеціальні авіаційні рейси з перевезення вищих посадових осіб держави, за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Міністерством економіки.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Уряд також дозволив авіапідприємству “Україна” укладати договори про закупівлю комісованого авіаційного палива та послуг із заправлення повітряних суден за ціною, погодженою з Міністерством економіки, а протягом трьох робочих днів після укладення таких договорів подавати Міністерству економіки та Головному контрольно-ревізійному управлінню їх копії.