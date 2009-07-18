Янукович: ще день-два і можна домовитися

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що очолювана ним парламентська фракція наступного тижня готова ініціювати позачергову сесію Верховної Ради для внесення змін до державного бюджету щодо підняття прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер”.

“На мій погляд, якщо 419 депутатів голосують за прийняття такого рішення (щодо направлення законопроекту про підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на повторне друге читання – УНІАН), то це свідчить, що, фактично, парламент зараз консолідувався”, - сказав він.

На його думку, “день-два - і пропозиції відповідної робочої групи за цим питанням будуть напрацьовані”.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що “це уряд повинен прийняти рішення: які пріоритети фінансування і на що їх спрямовувати”.

“Щойно це питання з боку уряду буде готове, ми, наприклад, сьогодні, готові ініціювати ухвалення цього закону наступного тижня та вимагати його виконання”, - висловив позицію Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.

Він вкотре наголосив, що для підвищення мінімальних зарплат и пенсій з держбюджету необхідно 14 млрд. грн.