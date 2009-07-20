Байден зустрінеться з Ющенком та з Тимошенко

Сьогодні в Україну з робочим візитом прибуває віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф БАЙДЕН.

Як повідомляв УНІАН, у ході візиту плануються зустрічі Дж.БАЙДЕНА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Очікується, що В.ЮЩЕНКО і Дж.БАЙДЕН вшанують пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років.

Також планується, що Дж.БАЙДЕН виступить перед представниками ділових кіл України.

Під час візиту Дж.БАЙДЕНА обговорюватимуться питання підготовки можливої зустрічі президентів США і України ближчим часом і майбутнього візиту в Україну держсекретаря США.

Також у ході візиту віце-президента США будуть обговорені питання двосторонньої співпраці, підвищення рівня політичного діалогу, взаємодія у безпековій галузі, питання торговельно-економічних відносин, зміцнення енергетичної безпеки.

Крім того, будуть обговорені питання регіональної безпеки та взаємодії на міжнародній арені.

Візит Дж.БАЙДЕНА в Україну триватиме до 22 липня.

Після відвідання України віце-президент США відбуде до Грузії.