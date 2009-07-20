Байден зустрінеться з Ющенком та з Тимошенко
Після України - до Грузії
|Джозеф Байден
Як повідомляв УНІАН, у ході візиту плануються зустрічі Дж.БАЙДЕНА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
Очікується, що В.ЮЩЕНКО і Дж.БАЙДЕН вшанують пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років.
Також планується, що Дж.БАЙДЕН виступить перед представниками ділових кіл України.
Під час візиту Дж.БАЙДЕНА обговорюватимуться питання підготовки можливої зустрічі президентів США і України ближчим часом і майбутнього візиту в Україну держсекретаря США.
Також у ході візиту віце-президента США будуть обговорені питання двосторонньої співпраці, підвищення рівня політичного діалогу, взаємодія у безпековій галузі, питання торговельно-економічних відносин, зміцнення енергетичної безпеки.
Крім того, будуть обговорені питання регіональної безпеки та взаємодії на міжнародній арені.
Візит Дж.БАЙДЕНА в Україну триватиме до 22 липня.
Після відвідання України віце-президент США відбуде до Грузії.