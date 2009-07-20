Нардепів об'єднало прагнення врятувати Україну від пива

Розв’язати проблему підліткового алкоголізму в Україні може лише більш жорсте законодавче обмеження продажу пива і слабоалкогольних напоїв, що включає віднесення цього виду продукції до алкогольних напоїв. Таку думку в коментарях УНІАН висловили народні депутати України – представники фракцій БЮТ, Партії регіонів, «Наша Україна – Народна самооборона», Блоку Литвина.

Зокрема, депутати висловилися на підтримку законопроекту про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв) № 1171 від 11.12.2007 , внесеного Миколою ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ та Євгенієм СУСЛОВИМ, який готується до розгляду в другому читанні. Цей проект пропонує обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв, пива, з метою поліпшення здоров`я нації.

На думку заступника голови парламентської фракції БЮТ Олега БІЛОРУСА, українці ще не зіткнулися зі справжніми наслідками пивного алкоголізму.

«У країнах, де пиво стало частиною національної культури, більше половини чоловіків – імпотенти, триває різкий демографічний спад. Україна не має традицій щоденного споживання пива. Пиво варили і пили лише на великі зимові свята. Згідно з класифікацією, пиво відносять до слабоалкогольних напоїв, але все одно це алкоголь. Ми підтримуватимемо ухвалення законопроекту №1171», – сказав О.БІЛОРУС.

Народний депутат України від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ вважає, що до алкогольних напоїв необхідно прирівняти не лише пиво, а й і слабоалкогольні напої.

«Пиво і слабоалкогольні напої на основі спирту нічим не відрізняються від алкогольних напоїв. Стакан спирту або кілька слабоалкогольних напоїв однаково руйнує здоров`я людини. Настав час розв’язати цю проблему. Наша фракція підтримає відповідний законопроект, моя думка однозначна – його треба приймати. Пивна індустрія від цього не руйнуватиметься. Я вважаю, таке рішення знайде підтримку в суспільстві», – висловив свою точку зору депутат.

На думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО, другим етапом в боротьбі з пивним алкоголізмом в Україні мають стати скорочення точок розповсюдження пива і дозвіл його на продаж тільки у магазинах.

«Скорочення кількості точок продажу пива стимулювало б розуміння того, що пиво – це алкогольний напій. Купівля пива здійснюватиметься більш зважено, що приведе до скорочення споживання пива», – упевнений депутат.

Третім етапом, на думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО, має стати запровадження адміністративної відповідальності за розпиття пива і слабоалкогольних напоїв на вулиці.

«У нас із стаканом горілки по вулиці поки ніхто не ходить. До того, як ввести систему штрафів, треба донести до людей, що пиво – це теж алкоголь», – вважає народний обранець.

Зокрема, він пропонує «плавне введення системи штрафів».

«Необхідно, щоб у свідомості людей сформувалося нове ставлення до пива. Потрібно обмежити рекламу пива за часом виходу, хоча подолати це важко», – відзначає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

На думку народного депутата від фракції БЮТ Михайла СОКОЛОВА, споживання пива стало в Україні національною трагедією. Зокрема, він звернув увагу на те, що «кожне друге пояснення в зареєстрованих правопорушеннях починається зі слів: «Ми з друзями випили пиво». «Пиво не тільки знищує наш генофонд, при цьому фізично калічиться вся країна. Сьогодні ті студенти, які мають фізичну можливість купити пиво, підходячи до навчального закладу, роблять це. Думаю, ми внесемо відповідні поправки і прийдемо з колегами, які підготували свій законопроект, до спільної точки зору», – зазначив М.СОКОЛОВ.

Про необхідність введення обмежень на продаж пива заявив також народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

«Я вважаю, що пиво – це алкогольний напій. До продажу пиво мають бути введені такі самі обмеження, що і на алкоголь. Особисто я голосуватиму, і наша фракція це підтримає», – заявив Н.ШУФРИЧ.

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Ірина ГОРІНА вважає за необхідне, в першу чергу, заборонити споживання пива в не відведених для цього місцях.

«Я голосуватиму за цей закон - №1171. Це колосальна проблема, коли школярі і студенти ходять по місту зранку з пивом. Діти сьогодні в день випивають по 5 пляшок пива. Молоде покоління спивається через доступність і дозволеність пива. Боротися з цим потрібно комплексно: обмежити обсяг продажу, визначити, хто має право продавати пиво, переглянути вік, в якому покупцям може відпускатися пиво, інакше через десять років нам ні на кого буде спиратися», – вважає депутат. Крім того, вона висловилася за заборону реклами пива.

У свою чергу, депутат від фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Оксана БІЛОЗІР вважає необхідним введення морально-етичних норм споживання алкоголю в Україні. На її думку, продаж слабоалкогольних напоїв в кіосках і відкритих місцях – «аморальні і деградаційні моменти, які в інших країнах світу недопустимі».

«Я - за обмеження місць продажу пива і за те, щоб слабоалкогольні напої були прирівняні до алкогольних. Наша група («Єдиний Центр» – УНІАН) підтримуватиме цей законопроект – це стосується України і українців», – відзначила депутат.

На думку народного депутата України від НУНС Миколи КУЛЬЧИНСЬКОГО, «пиво потрібно прирівняти до алкоголю, через пиво люди стають алкоголіками». «Як голова товариства «Просвіта» на Полтавщині веду антиалкогольну пропаганду в селах, спрямовану на закриття «генделиків», – сказав депутат. Водночас він зазначив, що подавав законопроект про заборону реклами пива ще в п`ятому скликанні ВР.

«Законопроект включав заборону реклами пивних торгових марок. Але я не одержав навіть відповіді – таким сильним було лобі. Звичайно, рекламу пива треба заборонити. Проте дуже впливові сили лобіюють ці питання у ВР», – сказав М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Народний депутат України від НУНС Іван ЗАЄЦЬ пропонує ввести ліцензії на продаж пива, заборонити «ходіння з пляшками по вулиці» і боротися з алкоголізацією суспільства комплексом виховних заходів.

«Ходити з пляшками по вулиці треба забороняти категорично. Потрібно привчити людей не пити на вулиці – введенням штрафів. Необхідний цілий комплекс виховання. Також потрібно інвестувати кошти у розвиток спорту і туризму», – вважає депутат.

Водночас, депутат пропонує ухвалити закон, який би дозволив вживання пива лише у спеціально відведених місцях.

На думку депутата України від НУНС Олександра КЛИМЕНКА, «розпиття пива на вулиці негативно позначається на вихованні молоді».

Категоричну позицію щодо пива обіймає і народний депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ. «Я жорстко стою на тому, що пиво треба віднести до алкогольних напоїв. З урахуванням демографічної катастрофи, що насувається, споживання спиртних напоїв може бути дозволене не раніше від 21 року. Ми посідаємо перше місце у світі по дитячому пияцтву. Потрібно насісти на фрукти, овочі, однак не на пиво», – вважає він.

Про активну підтримку законопроекту №1171 заявив також лідер громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Проблема алкоголізму набирає колосальних масштабів. Зустріти зараз підлітка 12–14 років з пляшкою пива в руці – звичайне явище, що не викликає особливого здивування. Масово зростає пивний алкоголізм. І понад усе цьому сприяє агресивна реклама, що створює брехливий міф про користь і «крутизну» вживання пива. У свідомості суспільства вона вже зробила цей горе-напій національним, прищепила стереотип – ніби пиво безневинна дитяча шипучка», – відзначає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ. Він навів статистику: «Якщо 10–15 років тому хворих з такою залежністю було один-два на сто алкоголіків, то зараз – більше десяти».

На його думку, абсолютно необґрунтований є поділ спиртних виробів за ступенем їх шкідливості на організм, «оскільки серед них немає і не може бути нешкідливих і безпечних».

«Ми вимагаємо прирівняти пиво до спиртних напоїв, виступаємо за повну заборону його реклами. І проводитимемо пікетування Верховної Ради доти, поки закон не буде ухвалено», – висловив позицію «Форуму порятунку Києва» лідер громадянської кампанії.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» провела пікетування Верховної Ради України під гаслами: «Пивний алкоголізм – STOP!», «Пиво – не вода! Українці вимруть, якщо продовжать хлебтати пиво літрами!», «Пиво – шлях інтенсивного звиродніння суспільства».