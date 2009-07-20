У конфлікті навколо будівництва по вул. Гончара задіяні депутати?

Київська міська організації партії «Молода Україна» заявляє про відвернення народними депутатами “нападу на будівництво по вулиці О.Гончара, 17–23”. Як повідомляє прес-служба партії, “незважаючи на те, що конфлікт навколо будівництва ще не вичерпано”, 17 липня за допомогою народних депутатів Ельбруса ТЕДЕЄВА та Олександра ВОЛКОВА напад вдалося відвернути».

Як стверджують активісти «Молодої України», 17 липня планувався “демонтаж труби теплоцентралі, яка проходить через територію, де ведеться будівництво”. “По трубі теплоцентралі, – ідеться в заяві, – проходить гаряча вода, яка могла залити навколишню територію і завдати шкоди не лише мешканцям навколишніх будинків, а й самим нападникам. Крім того, через відключення води міг постраждати весь район. На це зреагували народні депутати Е.ТЕДЄЄВ і О. ВОЛКОВ. Їх своєчасне прибуття не дозволило провести демонтаж труби».

Як повідомлялося, 14 липня навколо будівельного об’єкта, до якого мають відношення інвестори зі США та Австрії, розгорнувся конфлікт. Група людей за участю депутата Кирила КУЛІКОВА за допомогою спецтехніки розібрала паркан, що відділяв будівництво від проїжджої частини.

Представник інвестора в інтерв’ю УНІАН висловлював подив бездіяльністю правоохоронних органів та участю народного депутата в цій акції.