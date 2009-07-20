Американська газета пояснює дедалі більшу популярність Яценюка

В Україні вважають, що як кандидат у президенти Арсеній ЯЦЕНЮК здатний оздоровити українську економіку.

Як повідомляє прес-служба ініціативи А.ЯЦЕНЮКА “Фронт змін”, про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Як пише це видання, зростання популярності А.ЯЦЕНЮКА пояснюється тим, що українські виборці шукають кандидата, який виведе країну з політичного паралічу й відновить економіку.

The Wall Street Journal пояснює дедалі більшу популярність лідера «Фронту змін» тим, що замість суперечливих питань щодо долі російського Чорноморського флоту або статусу російської мови А.ЯЦЕНЮК обіцяє приділити увагу насамперед розвитку промисловості, сільського господарства, освітньої сфери та охорони здоров`я.

За даними видання, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, у жовтні минулого року рейтинг лідера «Фронту змін» становив лише 3,4%, а в червні нинішнього року А.ЯЦЕНЮКА готові підтримати 11,8% виборців, йдеться у повідомленні.